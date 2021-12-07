В Польше опровергли слухи о приглашении Черчесова на пост главного тренера

Сборная Польши не рассматривает кандидатуру Станислава Черчесова на пост главного тренера

Пресс-атташе сборной Польши по футболу Якуб Квятковский опроверг слухи о возможной смене главного тренера национальной команды. Его слова приводит Sport24.

«Польский футбольный союз не рассматривает кандидатуру Станислава Черчесова», — заявил он. Квятковский отметил, что в команде не думают о каких-либо изменениях на этой должности. Футбольная ассоциация довольна качеством работы Паулу Соузы, занимающего этот пост.

1 ноября сообщалось, что Черчесов провел встречу с руководством польского футбола. Отмечалось, что российский специалист получил предложение возглавить европейскую сборную в том случае, если полякам не удастся отобраться на чемпионат мира-2022.

Черчесов покинул сборную России после чемпионата Европы. Команда под его руководством не сумела выйти из группы.

Черчесов уже работал в Польше. Специалист возглавлял варшавскую «Легию», вместе с которой завоевал золото чемпионата страны и выиграл национальный Кубок.