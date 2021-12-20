Президент Чехии прокомментировал заявления о наличии у него цирроза печени

Президент Чехии Милош Земан прокомментировал заявления одного из своих врачей о том, что он страдает от цирроза печени. Об этом он рассказал телеканалу CNN Prima NEWS.

Земан опроверг сообщение члена медицинского консилиума, наблюдающего за ним, Павла Пафко, который до этого заявил о болезни политика и введенном в его желудок зонде для кормления. Политик отметил, что профессор Пафко никогда не осматривал его и ничего не знает о его состоянии здоровья, подчеркнув спекулятивный характер данного высказывания.

При этом чешский президент рассказал, что страдает главным образом от истощения и в последнее время потерял около десяти килограммов веса, с чем и было связано его лечение в госпитале в Праге с 10 октября по 25 ноября.

Ранее сообщалось, что Земан отказался от табака и алкоголя. 77-летний политик объяснил, что прислушался к советам врачей после выписки из больницы. «Я уже месяц живу без сигарет и алкоголя и, как видите, еще жив», — сказал он. Земан посетовал, что ему были безразличны крепкие спиртные напитки, однако ему пришлось отказаться даже от любимого вина.

14 октября стало известно, что у президента Чехии обнаружили печеночную энцефалопатию. Это заболевание является серьезным осложнением, возникшим из-за острой или хронической печеночной недостаточности. Политик оказался в реанимации 10 октября.

