Президент Чехии бросил пить и курить

Президент Чехии Милош Земан отказался от табака и алкоголя. Об этом он рассказал телеканалу CNN Prima NEWS.

77-летний политик объяснил, что прислушался к советам врачей после выписки из больницы. «Я уже месяц живу без сигарет и алкоголя и, как видите, еще жив», — сказал он. Земан посетовал, что ему были безразличны крепкие спиртные напитки, однако ему пришлось отказаться даже от любимого вина.

14 октября стало известно, что у Земана обнаружили печеночную энцефалопатию. Это заболевание является серьезным осложнением, возникшим из-за острой или хронической печеночной недостаточности. 77-летний политик оказался в реанимации 10 октября.

На фоне этого чешский сенатор Милош Выстрчил потребовал отставки президента Милоша Земана. То, что президент пока не в состоянии полностью исполнять свои обязанности, в начале ноября подтвердил глава консилиума медиков. Несмотря на это, 25 ноября Земан покинул больницу.