Врачи рассказали о состоянии президента Чехии после госпитализации

Президент Чехии Милош Земан, которого госпитализировали в октябре, в настоящее время не в состоянии полностью исполнять свои обязанности. Об этом в пятницу сообщает агентство Reuters со ссылкой на главу консилиума медиков Томаша Зиму.

По данным агентства, врачи отметили улучшение состояния здоровья главы государства, но считают, что ему лучше оставаться в больнице. Зима также не рассказал, когда Земан будет выписан.

Планируется, что президент в субботу, 6 ноября, примет в госпитале кандидата в премьеры Чехии от победивших на недавних выборах в стране двух коалиций либеральных партий Петра Фиалу, а также поручит ему сформировать новое правительство республики. Так, вопрос о временном снятии с президента Чехии по состоянию здоровья полномочий главы государства, что предлагали в Сенате, потеряет актуальность.

В свою очередь сам Земан пообещал проработать до конца своего срока в 2023 году, несмотря на то, что провел почти месяц в реанимации, пишет RT.

Ранее сообщалось, что чешский сенатор Милош Выстрчил на заседании верхней палаты парламента потребовал отставки президента Земана. По утверждению парламентария, тот больше не может исполнять свои обязанности и нескоро реабилитируется после заболевания.

14 октября стало известно, что у Милоша Земана обнаружили печеночную энцефалопатию. Это заболевание является серьезным осложнением, возникшем из-за острой или хронической печеночной недостаточности. 77-летний политик оказался в реанимации 10 октября.