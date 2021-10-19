Полиция выяснит причины молчания помощников президента Чехии о его здоровье

Чешская полиция начала расследование в отношении помощников президента Чехии Милоша Земана по подозрению в сокрытии информации о состоянии его здоровья. Правоохранители планируют выяснить причины молчания помощников Земана о том, что он попал в реанимацию с тяжелым заболеванием. Об этом пишет Reuters.

«Что касается новой информации, обнародованной сенатом, полиция начнет расследование возможных противоправных действий, в которых могут быть обнаружены признаки преступлений против республики», — говорится в сообщении правоохранительных органов.

Ранее стало известно, что чешский сенатор Милош Выстрчил на заседании верхней палаты парламента потребовал отставки Земана. По словам парламентария, чешский президент больше не может исполнять свои обязанности и нескоро реабилитируется после тяжелого заболевания.

14 октября появились сообщения, что у Милоша Земана обнаружили печеночную энцефалопатию. Это заболевание является серьезным осложнением, которое возникло из-за острой или хронической печеночной недостаточности. 77-летний политик оказался в реанимации 10 октября.