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Огромный крокодил целиком проглотил акулу на глазах у рыбаков и попал на видео

Четырехметровый крокодил проглотил пойманную рыбаком акулу в Австралии

Огромный крокодил в реке Прозерпин в австралийском штате Квинсленд подплыл к пойманной рыбаком акуле и целиком проглотил ее на глазах у мужчины. Произошедшее попало на видео, которое опубликовало ABC.

Дэн Джонсон отправился на рыбалку на выходных. Он закинул удочку с берега и поймал небольшую акулу. Когда рыбак начал вытягивать улов из воды, акула запуталась в старой рыболовной леске.

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«Я поймал акулу и принялся вытягивать ее из воды. Неожиданно я заметил сильное оживление на берегу поодаль. Люди начали кричать: "Берегись, он приближается!"» — рассказал мужчина. Через несколько мгновений к берегу подплыл четырехметровый крокодил и целиком проглотил акулу.

Джонсон заявил, что часто встречал крокодилов в своей жизни, так как вырос в этой местности, но обычно наблюдал за ними издалека. «Я никогда не видел так близко крокодила, поедающего добычу. Я почти чувствовал его дыхание, и это было удивительно», — заявил он.

Австралиец отметил, что имел возможность разглядеть каждый шрам и каждую боевую рану на рыле крокодила. Другие очевидцы в ужасе наблюдали за происходящим.

Мужчина снял произошедшее на видео. Он надеется, что запись поможет людям осознать, что в реке водятся крокодилы и вести себя необходимо осторожнее. «Уважайте диких животных, не причиняйте им вреда и ведите себя предельно осторожно», — подчеркнул Джонсон. Он призвал людей фотографировать животных, но не пытаться кормить их.

Ранее сообщалось, что четырехметровый крокодил на восточном побережье Австралии целиком проглотил акулу. Оказавшись в мощных челюстях рептилии, акула уже не смогла спастись.

Алиса Дмитриева
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