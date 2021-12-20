Названы регионы России с рекордно подорожавшими домами

Частные дома в России с 2019 года подорожали на рекордные 15,7 процента. Генеральный директор портала «Мир квартир» Павел Луценко назвал регионы с наибольшим ростом цен, сообщает ТАСС.

Покупка частного дома в стране обойдется в среднем в 5,1 миллиона рублей. «Цена за год увеличилась на 13 процентов, а по сравнению с допандемийным периодом, за два года, — на 15,7 процента. И сами цены, и их динамика — это исторический рекорд за всю историю наших наблюдений», — рассказал Луценко.

По данным исследования, лидером по росту цен на дома за год оказался Краснодарский край — там стоимость выросла 42,6 процента. Следом идут Амурская область (39,6 процента), Тыва (39,5 процента), Хакасия (35,5 процента), Томская область (плюс 31,2 процента), Республика Алтай (30,6 процента).

В Пензенской области, Красноярском крае и Смоленской области цены выросли больше, чем на 20 процентов. В Московской области частные дома подорожали на 8,2 процента. Покупка загородной недвижимости в Ленинградской области обойдется дороже на 15,8 процента.

Самые низкие темпы роста цен были зафиксированы в Тверской области — дома там подорожали всего на 2,1 процента. В Саратовской, Псковской и Иркутской областях, а также в Чувашии цены выросли меньше, чем на четыре процента. Почти на пять процентов увеличилась стоимость домов в Камчатском крае, на 5,5 — в Сахалинской области, на 6,1 — во Владимирской.

При этом ранее в декабре сообщалось, что средняя стоимость частных домов в Сочи с октября 2018 года увеличилась на 81 процент. В среднем дом в Сочи в декабре 2021 года обойдется в 35,8 миллиона рублей. За год рост цен составил 49 процентов. Самый бюджетный вариант оценивается в два миллиона рублей, а самым дорогим стал объект за 1,8 миллиарда рублей.