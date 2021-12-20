Россиянам предложили отдохнуть в Доминикане в январе по цене Египта

Эксперты туристической отрасли предложили отечественным туристам отдохнуть в Доминикане после новогодних праздников по цене Египта. Об этом пишет портал TourDom.

«Цены после праздников на Доминикану ниже, чем на новогодний Египет!» — заявила турагент Наталья Котельникова и отметила, что многие клиенты, узнав об этом, меняют свои планы и переносят отдых на конец января.

Так, стоимость путевок на 11 дней с вылетом из Москвы 22 января и проживанием в отеле категории три звезды начинается от 167 тысяч рублей на двоих. Тур в пятизвездочную гостиницу путешественники могут приобрести в среднем от 188 до 253 тысяч рублей.

При этом, по словам представителя сети турагентств «Розовый слон» Дарьи Щербаковой, цена отдыха в Египте на январские каникулы с размещением в отеле категории пять звезд начинается от 250–300 тысяч рублей на двоих. Неделя в премиальной пятизвездочной гостинице обойдется в 400 тысяч рублей.

Ранее в декабре стало известно, что отечественные туристы снова вернули лидирующую позицию на египетском туристическом рынке. Министр туризма и древностей республики Халед аль-Анани отметил, что именно снятие запретов на чартерные перевозки позволило россиянам снова занять первое место по турпотоку в страну.