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Россиянам предложили отдохнуть в Доминикане в январе по цене Египта

TourDom: цены после новогодних праздников на отдых в Доминикане ниже, чем в Египте

Фото: Pixabay

Эксперты туристической отрасли предложили отечественным туристам отдохнуть в Доминикане после новогодних праздников по цене Египта. Об этом пишет портал TourDom.

«Цены после праздников на Доминикану ниже, чем на новогодний Египет!» — заявила турагент Наталья Котельникова и отметила, что многие клиенты, узнав об этом, меняют свои планы и переносят отдых на конец января.

Так, стоимость путевок на 11 дней с вылетом из Москвы 22 января и проживанием в отеле категории три звезды начинается от 167 тысяч рублей на двоих. Тур в пятизвездочную гостиницу путешественники могут приобрести в среднем от 188 до 253 тысяч рублей.

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При этом, по словам представителя сети турагентств «Розовый слон» Дарьи Щербаковой, цена отдыха в Египте на январские каникулы с размещением в отеле категории пять звезд начинается от 250–300 тысяч рублей на двоих. Неделя в премиальной пятизвездочной гостинице обойдется в 400 тысяч рублей.

Ранее в декабре стало известно, что отечественные туристы снова вернули лидирующую позицию на египетском туристическом рынке. Министр туризма и древностей республики Халед аль-Анани отметил, что именно снятие запретов на чартерные перевозки позволило россиянам снова занять первое место по турпотоку в страну.

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Валентина Процкова
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