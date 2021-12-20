Советник экс-президента Афганистана рассказал о его недоверии к американцам

Бывший советник экс-президента Афганистана Ашрафа Гани по безопасности Хамдулла Мохиб рассказал о его недоверии к американцам в день, когда власть в стране перешла к представителям радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России) в беседе с телеканалом CBS.

По словам Мохиба, в этот день Гани избегал встреч с американцами, так как «доверия больше не было». Он отметил, что накануне «попросил американцев о кое-чем простом». «Если эта сделка не сработает, сделка, согласно которой власть перейдет к "Талибану", спасут ли нас? И ответ был уклончивым», — поделился он.

Для того, чтобы «избежать американцев», вертолетам, на борту которых был Гани и его приближенные, пришлось лететь на низкой высоте, подтвердил Мохиб. При этом он опроверг информацию о том, что бывший президент вывез из страны миллионы долларов. По его словам, они «взяли с собой самих себя», а у большинства людей не было сменной одежды, и ее пришлось покупать в Узбекистане и ОАЭ.

В октябре издание The Wall Street Journal со ссылкой на доклады четырех ведущих разведывательных агентств США сообщило, что в Соединенных Штатах заранее знали о скором падении Кабула и неизбежном захвате Афганистана талибами. Эксперты сходились во мнении, что боевики будут постепенно отвоевывать территории страны у правительственных сил.