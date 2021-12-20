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52-летняя модель прошлась по улице в кроп-топе с декольте и вызвала споры в сети

Хелена Кристенсен прошлась по Нью-Йорку в топе с рюшами и вельветовых штанах

Фото: Shutterstock

Датская супермодель Хелена Кристенсен появилась на публике в откровенном наряде и взывала споры среди пользователей сети. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

52-летняя манекенщица прошлась по улицам в черном кроп-топе с рюшами, который оформлен глубоким декольте, и вельветовых штанах с завышенной талией в цвет верха. Она также надела укороченный пиджак из твида и белые кеды. В качестве аксессуара она выбрала прозрачные очки.

Читатели издания неоднозначно отнеслись к внешнему виду знаменитости на фотографиях папарацци. Так, одни обругали ее за чересчур вульгарный для не возраста образ. «Она выглядит смешно. Нужно вести себя на свой возраст», «Почему она так выряжается?», «Она выглядит старше своих лет», «Отвратительный наряд для ее зрелого возраста», «Она в парике?», «Сплошной фотошоп», — писали они.

В то же время поклонники восхитились внешностью Кристенсен. «Просто красотка», «Выглядит потрясающе», «Идеальна для своих лет», «Абсолютно нормальный образ!», «Какая Хелена красотка», «Обожаю ее», — высказывались фанаты.

В октябре Хелена Кристенсен снялась в откровенной фотосессии для обложки скандинавской версии модного журнала Vogue. Так, на одном из фото она позировала в полосатом свитере без брюк, держа в руках собаку, а на втором — в кружевном боди возле стены с картинами. Модель также запечатлели топлес в брюках кораллового цвета.

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Майя Пономаренко
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