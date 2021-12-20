Папа Римский сравнил домашнее насилие с сатанинской жестокостью

Папа Римский Франциск объявил, что домашнее насилие в отношении женщин — это дьявольская жестокость. По его словам, эта глобальная проблема требует скорейшего решения. Соответствующее заявление глава Ватикана сделал в эфире итальянского телеканала TG5.

Во время встречи с жертвами домашнего насилия понтифик резко осудил всех мужчин, позволяющих себе физически и психологически издеваться над своими домочадцами. Он сравнил это с проявлением дьявольской жестокости, которой нет места в современном обществе.

«Очень, очень велико число женщин, которых избивают и подвергают насилию дома, в том числе их мужья (…) Эта проблема для меня почти сатанинская», — заявил глава Ватикана.

Ранее папа Римский уже несколько раз публично заявлял о недопустимости домашнего насилия, которое в период эпидемии коронавируса и локдауна стало случаться существенно чаще. Глава Ватикана считает эту проблему глобальной и требующей скорейшего решения.

14 декабря Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил иски четырех россиянок, которые пострадали от домашнего насилия. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя вопрос об эффективности мер борьбы с бытовым насилием в российских семьях, отметил, что действующие в России законы позволяют бороться с этим явлением.