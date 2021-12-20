Россия проведет стрельбы комплексом ПРО по гиперзвуковой мишени в Заполярье

Россия проведет в Арктике в рамках испытаний стрельбы «современным комплексом противоракетной обороны» (ПРО) с использованием гиперзвуковой мишени. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник.

По словам собеседника агентства, стрельбы пройдут до конца года на одном из военных полигонов в Заполярье. Он рассказал, что комплекс ПРО должен будет засечь, сопроводить и поразить гиперзвуковую мишень. Отмечается, что в рамках испытаний должно состояться поражение мишени на дальности в сотни километров.

На данный момент функции противоракетной обороны в армии России могут выполнять С-400 «Триумф», также завершаются испытания ПВО/ПРО С-500 «Прометей». Помимо этого, идет разработка мобильной спецсистемы ПРО-550, однако о наличии ее готовых к испытаниям образцов не сообщалось.

Ранее стало известно, что российские комплексы С-500 «Прометей» и «Панцирь-СМ» будут объединены в единый контур, где вторые будут прикрывать первых. Издание «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны отмечает, что «Панцирь-СМ», называемые также «Супер-Панцирями», будут защищать С-500 «Прометей» от ударов беспилотников и крылатых ракет противника. Газета пишет, что российское военное ведомство решает технические вопросы, связанные с объединением данных комплексов в единый контур.

