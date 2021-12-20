Киркоров удивил поклонников необычным нарядом Louis Vuitton

Российский певец Филипп Киркоров появился на публике в одежде модного дома Louis Vuitton и вызвал споры в сети. Соответствующая серия снимков и комментарии удивленных поклонников появились в его Instagram-аккаунте.

Поп-исполнитель опубликовал пост, в котором объявил о начале «Детского Евровидения» 2021 года. Знаменитость сфотографировался в наряде серого цвета, который состоит из свитера с объемной аппликацией в виде игрушки, облегающих лосин с монограммой люксового бренда и коричневых вельветовых шорт. В качестве обуви он выбрал грубые ботинки.

Известно, что стоимость необычного джемпера Teddy на сайте марки составляет 157 тысяч рублей, а легинсов — 78,5 тысячи рублей.

Подписчики удивились внешнему виду певца, о чем принялись писать в комментариях под публикацией. Так, одни пользователи сети посчитали образ Киркорова странным. «Очень странно одевается», «Ребенок одет как мужчина, а вы — как дите», «Что это за одежда? Остановите Землю, я выйду», «Колготки надел?», «Какой ужас», — высказывались они.

В то же время другие фанаты восхитились нарядом Киркорова. «Более модного человека я не видела! Это просто огонь!», «Как всегда модный Филипп», «Какой потрясающий лук!», «Как всегда на высоте», «Просто лучший», «Самый крутой исполнитель», «Красавец», — отмечали поклонники.

В августе певец Филипп Киркоров посетил музыкальную премию «Новая волна» в надувном жилете Louis Vuitton за 262 тысячи рублей. Папарацци засняли поп-исполнителя в безрукавке с монограммой бренда, дизайн которого напоминает накачанные воздухом подушки. Верхняя одежда выполнена из прозрачного пластика и канвы.