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Названы самые странные законы мира для путешественников

Туристов предупредили, что умереть в здании парламента в Лондоне незаконно

Фото: Pixabay

Эксперты туристической отрасли назвали туристам самые странные законы, с которыми отдыхающие могут столкнуться во время путешествий по миру. Список приводит издание The Sun.

Так, специалисты порекомендовали путешественникам, желающим посетить здание парламента в Лондоне, отложить экскурсию при плохом самочувствии. «Все потому, что умирать в парламенте — незаконно», — предупредили эксперты и объяснили, что согласно закону, действующему в Великобритании, тот, кто умирает в парламенте, должен быть похоронен за государственный счет.

Также авторы рассказали, что в Греции действует запрет на посещение ряда достопримечательностей, например Акрополя и Парфенона, в обуви на высоком каблуке. В Испании не разрешается ездить на велосипеде босиком или в шлепках, а на Барбадосе — надевать вещи с определенным принтом. «Одежда с камуфляжным рисунком является на острове незаконной, и вас могут оштрафовать, поскольку камуфляж носят только сотрудники по борьбе с наркотиками и военные», — пояснили специалисты.

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Кроме того, к наиболее странным законам авторы отнесли ограничение на смыв туалета после 22:00 в Швейцарии, поскольку это считается шумовым загрязнением, штраф за кормление голубей на площади Сан-Марко в Венеции и запрет сидеть на лестницах в Риме. «Местные власти заявили, что большое количество людей сидят на ступеньках слишком долго и загораживают проход для остальных людей», — уточнили эксперты.

В список необычных правил также вошли ограничение на продажу жевательной резинки в Сингапуре и запрет на остановку на автобане в Германии. «Если у вас закончилось топливо во время движения по автобану, остановка является незаконной, — обратили внимание специалисты. — И, хотя вас вряд ли посадят в тюрьму, вы будете оштрафованы за остановку без уважительной причины».

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Валентина Процкова
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