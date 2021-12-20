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В России предложили ввести льготы за заботу о планете

ЦСР предложил ввести льготы для тех, кто использует возобновляемые источники энергии

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Центр стратегических разработок (ЦСР) предложил ввести в России льготы для населения и предпринимателей, которые используют безуглеродные технологии и возобновляемые источники энергии. Таким способом авторы инициативы хотят стимулировать в стране низкоуглеродное развитие, сообщают «Ведомости».

Эксперты ЦСР подготовили исследование под названием «Налоговые стимулы низкоуглеродного развития» и направили его на рассмотрение в Минэк, Минфин и Минэнерго. Они предложили ввести инвестиционный налоговый вычет или амортизационную премию по налогу на прибыль для тех предприятий, которые заботятся о планете и используют вторичные энергетические ресурсы.

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По данным ЦСР, в стране необходимо активнее оборудовать здания установками возобновляемой энергии, включая солнечные панели. Стимулировать подобное оснащение предложили с помощью вычета из налога на доходы физических лиц (НДФЛ), из налога на прибыль, а также субсидий и других форм поддержки.

В октябре 2021 года в Минэнерго оценили возможные перспективы перехода России на использование возобновляемых источников энергии, в частности, солнечные панели. В качестве стимулирующей меры власти захотели предложить субсидии на покупку оборудования у местных производителей.

Нина Ташевская
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