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Брайан Мэй заразился коронавирусом

Гитарист группы Queen Брайан Мэй рассказал, как заразился COVID-19

Фото: Cole Bennetts / Getty Images

Гитарист группы Queen Брайан Мэй заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Музыкант выложил видео с экспресс-тестом на COVID-19, который показывает положительный результат, и рассказал о своем самочувствии. Он заявил, что болеет уже восьмой день и постоянно испытывает сонливость.

«В принципе я в порядке. Просто чувствую себя немного дерьмово и расстроен из-за того, что не могу выходить на улицу в это время года. Но я думаю, что мы все немного это чувствуем, верно? И совершенно очевидно, что новый вариант омикрон полностью вышел из-под контроля в Великобритании», — написал Мэй.

Он призвал всех соблюдать осторожность, носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, артист попросил посещать мероприятия в закрытых пространствах только в том случае, если риск того стоит.

В сторис Мэй также рассказал, что сам был «невероятно острожен» последние 20 месяцев, но заразился, посетив обед в честь дня рождения друга. Он предположил, что принял неправильное решение.

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Марина Погосян
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