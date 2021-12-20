Издатели и ряд институтов создадут глобальную ассоциацию деловых СМИ

Фонд развития медиа коммуникаций и информационного общества, издательская группа «Бизнес Ньюс Медиа» (издатель «Ведомостей»), и Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) 20 декабря подписали соглашение о взаимодействии в создании глобальной ассоциации деловых СМИ — Global Business Media Association.

Целью создания ассоциации является формирование глобального медиа-партнерства, ориентированного на свободный обмен экспертными, аналитическими и научными знаниями по актуальным проблемам и развитие конструктивного сотрудничества в сфере международной журналистики и массовых коммуникаций.

В рамках соглашения Фонд берет на себя организационную и административную нагрузку, связанную с созданием Ассоциации, информационную и аналитическую поддержку проекту окажет издательская группа «Бизнес Ньюс Медиа», научно-образовательную и академическую — Институт МГИМО.

Как ожидается, к началу 2022 года Global Business Media Association обретет юридический статус. В настоящее время оргкомитет Ассоциации находится в переговорах с потенциальными участниками партнерства, в числе которых деловые СМИ, вузы, научные экспертные центры, специализирующиеся на изучении различных отраслей экономики и исследовании разнообразных сфер жизнедеятельности человека в глобальном мире.

«Мы считаем, что глобальная мировая аудитория, независимо от доходов, и на каком бы языке она ни говорила, заслуживает иметь равный доступ к знаниям, касающимся будущего планеты и понимания трендов развития различных сфер знаний и отраслей, связанных с жизнедеятельностью человека и устойчивым развитием всех континентов; к широкому кругу мнений мировых лидеров и мыслителей. Разрабатывая этот проект, мы преследовали цель консолидировать международный опыт, так называемые национальные "best practices", и способствовать в рамках совместных ресурсов решению глобальных задач, ответов на вызовы, с которыми сталкивается человечество», — пояснил замысел проекта председатель попечительского совета Фонда развития медиакоммуникаций и информационного общества Иван Еремин.

Он также считает, что поддержка инициативы со стороны такого крупнейшего и авторитетного вуза как Институт МГИМО обеспечит многоязыковой доступ к контенту глобальной профессиональной аудитории, а накопленный опыт и международные контакты позволят выстроить качественную экспертную среду, которая будет так полезна деловым СМИ и их читателям по всему миру.

«Современный университет не может эффективно развиваться без постоянного углубления связей с медиа и медийными ассоциациями. Мы рады участвовать в создании такой ассоциации. Это еще раз доказывает наше намерение глубоко работать со всей сферой журналистики, в особенности с сектором деловой журналистики в лице газеты "Ведомости" и учреждаемой нами сегодня ассоциации. Уверен, что МГИМО станет надежным и эффективным партнером для GMBA», — отметил ректор МГИМО, академик Анатолий Торкунов.

«Бизнес Ньюс Медиа» активно сотрудничает с МГИМО и другими ведущими академическими центрами, такими как НИУ ВШЭ и Венский университет бизнес в сфере реализации информационно-просветительских проектов. Опыт показывает, что такая коллаборация оказывается весьма эффективной как для организаторов, так и для участников программ.

Для нашей издательской группы развитие этого проекта – ключевой приоритет международной стратегии. Создание глобального партнерства открывает перед нами уникальные и аудиторные, и контентные и тематические возможности. Надеюсь, что уже очень скоро читатели «Ведомостей» смогут в полной мере оценить преимущества нашего участия в Ассоциации», — говорит генеральный директор «Бизнес Ньюс Медиа» Михаил Нелюбин.

«Global Business Media Association нацелена стать экосистемой ведущих СМИ шести континентов, позволяющей поставлять глобальной аудитории социально значимые информационные продукты, экспертные комментарии и анализ по целому ряду глобальных вопросов. Это и климатическая повестка, вопросы социально-экономическая трансформация в постковидный период, темы устойчивого развития территорий, внедрения инноваций и принципов ESG в деятельности глобальных компаний, развития цифровой экономики, новые стандарты в развитии науки, здравоохранения и образования, поиск лучших бизнес- и управленческих практик в условиях трансформирующейся глобальной экономики, проектирования образа будущего во всех сферах жизнедеятельности человека.», — подчеркнул Еремин.

