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В Молдавии поблагодарили жителей за помощь с выплатами «Газпрому»

«Молдовагаз» перечислила «Газпрому» средства за первую половину декабря

Фото: Вадим Денисов / ТАСС

Компания «Молдовагаз» перечислила российскому «Газпрому» средства за газ, потребленный в первой половине декабря, говорится в сообщении молдавского предприятия.

«В этой связи администрация предприятия благодарит бытовых и небытовых потребителей, своевременно оплативших газ за ноябрь, а также перечисливших средства за первую половину декабря», — указали в компании.

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Глава правления «Молдовагаза» Вадим Чебан также поблагодарил жителей за помощь, пояснив, что большинство потребителей не только оплатило текущие поставки, но и откликнулось на «просьбу по возможности перечислить деньги за первую половину декабря». По его словам, своевременные расчеты с «Газпромом» позволили сохранить функциональность газовой системы республики. «Со своей стороны мы сделаем все возможное, чтобы и впредь гарантировать бесперебойность поставок природного газа», — добавил он.

14 декабря «Молдовагаз» попросила небытовых потребителей рассмотреть возможность предоплаты за газ, полученный в первой половине декабря, чтобы не допустить новой задолженности перед «Газпромом». Тогда же компания полностью рассчиталась с «Газпромом» за топливо, полученное в ноябре. Ранее молдавская сторона накопила задолженность перед российской компанией, а деньги за октябрь и ноябрь выплатила, когда «Газпром» указал на возможность прекращения поставок.

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Платон Щукин
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