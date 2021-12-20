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Моргенштерн предложил владельцу «Тануки» обменяться ресторанами

Владелец «Тануки» Александр Орлов согласился выкупить ресторан Моргенштерна
Моргенштерн

Моргенштерн. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский рэпер Моргенштерн предложил владельцу сети «Тануки» Александру Орлову обменяться ресторанами. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что, пока музыкант находится в Дубае, его московское заведение Kaif терпит убытки. Из-за этого пользователи Instagram обратились к Орлову и предложили ему приобрести Kaif, однако тот заявил, что Моргенштерн предложил ему обмен.

«Я ответил, почему бы и нет. Ради прикола. Но Моргенштерн предложил обменяться на "Тануки", и сейчас обсуждаю с ним, какой именно "Тануки". Но я не думаю, что я дам ему "Тануки". Может быть, куплю, если будет нормальная цена. Не знаю, как дальше будет развиваться ситуация», — отметил Орлов.

В конце ноября стало известно, что Моргенштерн отправился сначала в Белоруссию, а затем в ОАЭ. Это произошло на фоне заявлений председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина о том, что артист торгует наркотиками в социальных сетях. Адвокат музыканта Сергей Жорин заявил, что после выступления Бастрыкина опасается давления правоохранителей на своего доверителя.

После отъезда рэпера в Москве закрыли его ресторан Kaif. Причиной стала продажа алкоголя без соответствующей лицензии.

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Евгений Шульгин
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