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Реклама Nike на фасаде оперы в Париже спровоцировала скандал в сети

Пользователей сети возмутил баннер Nike с полной темнокожей женщиной на стене Оперы Гарнье

Фото: @PublicitesC

Реклама Nike на фасаде здания Оперы Гарнье в Париже c танцующей полной темнокожей женщиной спровоцировала скандал в соцсетях. Пользователи посчитали бодипозитивный баннер на стене театра осквернением французского памятника и пропагандой ожирения. Фото опубликовано в Twitter-аккаунте Publicités Cosmopolites.

На плакате изображена британская плюс-сайз модель и блогер Трина Николь. Она основала первую в Великобритании студию танцев для людей с лишним весом The Curve Catwalk, а с недавнего времени является амбассадором бренда товаров для спорта Nike.

Однако далеко не всем жителям Парижа понравился выбор модели для рекламы. Некоторые пользователи сети посчитали баннер пропагандой ожирения, другие возмутились, сочтя его неуместным для размещении на объекте культурного наследия.

«Спортивный бренд, пропагандирующий ожирение. Отлично! Великолепная эпоха, где больше не осталось ни моральных, ни этических критериев», «Опера Гарнье изуродована. Бойкот Nike», «Какой скандал! Общество потребления и коммодификации дошло теперь даже до самых красивых памятников Парижа», — прокомментировали публикацию французы.

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Тем не менее, нашлись и поддержавшие Nike парижане. «Людям с избыточным весом нельзя что ли заниматься спортом или видеть рекламу с такими же, как они?», «Мы должны перестать видеть только плохое во всем, эта женщина не делает ничего непристойного», — отметили другие жители города.

Ранее во Франции обернулось скандалом восстановление собора Парижской Богоматери. Одобренный группой экспертов план реконструкции памятника возмутил консервативно настроенных граждан. Жители оказались против того, чтобы символ страны превратили в тематический парк.

Анна Аверьянова
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