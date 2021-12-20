Пашинян оценил возможность мира в Закавказье

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о появившейся после переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым возможности для постепенного мирного развития Закавказья. Об этом он высказался на встрече с сотрудниками армянской Службы нацбезопасности, передает ТАСС.

Пашинян оценил возможность мира в Закавказском регионе и подчеркнул, что предпосылки для движения в этом направлении возникли после встреч с азербайджанским лидером в России и Бельгии.

Премьер также пообещал, что власти Армении приложат все усилия для реализации соответствующего потенциала.

14 декабря Ильхам Алиев и Никол Пашинян провели переговоры в Брюсселе. По словам председателя Евросовета Шарля Мишеля, армянский и азербайджанский лидеры заверили друг друга в приверженности достигнутым при посредничестве России соглашениям по Карабаху и договорились о восстановлении железнодорожных линий между странами.

До этого переговоры Алиева и Пашиняна проходили 26 ноября в Сочи. Вместе с президентом России Владимиром Путиным они обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и дали оценку тому, что было сделано за прошедший год для ее стабилизации.