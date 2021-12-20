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МВД Польши опровергло заявление сбежавшего солдата об убийствах волонтеров

В МВД Польши назвали истории сбежавшего солдата об убийствах волонтеров неправдоподобными

Фото: . Territorial Defence Forces / Ministry of National Defence of Poland / Reuters

Истории сбежавшего солдата об убийствах волонтеров на границе Белоруссии и Польши неправдоподобные, такого не могло произойти. Ни одна гуманитарная организация не заявляла о пропаже своих сотрудников. Об этом заявил в понедельник, 20 декабря, замглавы МВД республики Мачей Вонсик в эфире Польского радио.

Замглавы опроверг заявления сбежавшего польского военнослужащего Эмиля Чечко. «То, что этот несчастный молодой человек говорит на белорусском телевидении, в Польше даже не представляется вещью, которая могла бы произойти. Он говорит о том, что Пограничная стража или армия убивает волонтеров, что он видел два таких случая. Только ни одна из гуманитарных организаций не разыскивает, не заявила о пропаже своего волонтера, который пытался помогать мигрантам», — сказал Вонсик в эфире радио.

О пересечении польским солдатом границы стало известно 17 декабря. Эмиль Чечко, военнослужащий 11-го Мазурского артиллерийского полка, был задержан на пограничной заставе «Тушемля». Белорусские власти сообщили, что он попросил политического убежища из-за несогласий с политикой Польши в отношении миграционной политики. По его словам, помимо многочисленных беженцев жертвами силовиков стали два волонтера, пытавшихся помочь мигрантам.

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С начала 2021 года на территории Польши обнаружили девять тел нарушителей. За указанный период пограничники зафиксировали примерно 40 тысяч попыток незаконно пересечь границу. Польские власти и представители других стран ЕС считают, что в разразившемся кризисе виновны белорусские власти, спровоцировавшие наплыв мигрантов.

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Дмитрий Сотак
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