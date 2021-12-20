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Чехия займется перезагрузкой отношений с Россией

Глава МИД Чехии Липавский заявил, что займется вопросом перезагрузки отношений с Россией

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что займется рассмотрением вопроса о перезагрузке отношений его страны с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

«Я буду заниматься тем, каким образом их [российско-чешские отношения] можно перезагрузить, повысить», — сказал Липавский в ходе рабочего визита в Словакию, передает Словацкое радио. По его словам, ситуация, когда представители властей Чехии и России не разговаривают, — «очень некомфортная».

В ходе визита Липавский обсудил со своим словацким коллегой Иваном Корчоком требования Москвы к США и НАТО по вопросам обеспечения безопасности. «Выработка единой позиции [НАТО и ЕС], которую будут уважать в Москве, — это, по мнению Чехии, то, чем мы можем помочь [поиску] решения ситуации [в отношениях с Россией]. Я не говорю, что позиция [НАТО и ЕС] обязательно должна опираться на силу. Достаточно, чтобы эта позиция была однозначной», — глава чешского МИД.

В свою очередь Корчок высказался против создания новых сфер влияния в Европе, касаясь ситуации на российско-украинской границе. По его мнению, важно, чтобы соседние с Россией страны «могли свободно определять собственную внешнеполитическую ориентацию», — подчеркнул он.

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Ян Липавский был назначен министром иностранных дел Чехии 17 декабря. Незадолго до своего назначения он говорил, что не знает, как выйти из тупика, образовавшегося в чешско-российских отношениях.

Ранее бывший глава МИД Чехии Якуб Кулганек призвал Россию и НАТО сесть за стол переговоров. По мнению Кулганека, сейчас преимущество в противостоянии Москвы и Брюсселя находится на стороне Кремля. По его словам, в НАТО готовы к диалогу с Россией. Однако, как отметил министр, заседание Россия — НАТО уже два года не проводится по инициативе Москвы.

Отношения России и Чехии ухудшились на фоне обвинений в адрес российских спецслужб, которые Прага считает причастными к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Россия отрицает свою причастность к происшествию. В мае Россия внесла Чехию в список недружественных стран, в который также входят лишь США. Москва и Прага обменялись высылкой дипломатов, сравняли число служащих посольств.

Марина Совина
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