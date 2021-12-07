В Чехии рассказали о тупике в отношениях с Россией

Кандидат на пост главы МИД Чехии Ян Липавский, выдвинутый от Чешской пиратской партии, рассказал, что не знает, как выйти из тупика, образовавшегося в чешско-российских отношениях. Его слова цитирует ТАСС.

Он отметил, что правительство исполняющего обязанности премьер-министра Андрея Бабиша начало работать над поиском новых каналов связей с Россией, а действующий министр иностранных дел Якуб Кулганек уже проводит аудит чешско-российских отношений.

«После огласки инцидента во Врбетице нас Россия включила вместе с США в список недружественных государств. Это в долгосрочной перспективе невыгодно для Чехии», — добавил Липавский. По его словам, сейчас Чехии необходимо нормализовать отношения с Россией.

Ранее действующий глава МИД Чехии Якуб Кулганек призвал Россию и НАТО сесть за стол переговоров. По мнению Кулганека, сейчас преимущество в противостоянии Москвы и Брюсселя находится на стороне Кремля. По его словам, в НАТО готовы к диалогу с Россией. Однако, как отметил министр, заседание Россия — НАТО уже два года не проводится по инициативе Москвы.