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Министр туризма Крыма назвал некоторые отели региона опасными для жизни

Министр туризма Крыма Волченко: в некоторых отелях региона нет систем оповещения о пожаре

Фото: Страница Вадима Волченко в Facebook

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко обвинил некоторые гостиницы региона в несоответствии присвоенной им категории «звездности» и назвал их опасными для жизни. Об том он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, условия в ряде отелей, которым в ходе проверок присвоили три звезды, на самом деле могут представлять реальные угрозы жизни и здоровью гостей. Он подчеркнул, что во многих объектах размещения отсутствуют инструкции о мерах пожарной безопасности, нет планов эвакуации при пожаре, сигнализаций и системы оповещения.

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Кроме того, Волченко пожаловался на состояние номеров в отелях. «Выявлены грязные матрасы, ржавчина, сломанная сантехника, плесень, сколотая плитка, оголенные провода в стене, пыль и насекомые в радиаторах и постельном белье!» — написал он.

По мнению главы ведомства, такие гостиницы были аккредитованы не профильными экспертами, а мошенниками. В заключении министр призвал россиян информировать его о нарушениях в личных сообщениях. «Нарушения классификации будут рассмотрены на профильной комиссии на этой неделе в Москве, а сложную и забюракратизированную процедуру привлечения к ответственности мошенников будем обсуждать с руководством Ростуризма», — добавил он.

Ранее в ноябре Волченко раскритиковал состояние трехзвездочных отелей в регионе. Прежде всего его возмутили грязные матрасы, порванные обои и душевые кабины с плесенью. «Больше разбирает злость, как наши псевдо-эксперты и горе-классификаторы повесили на эти объекты три звезды?! Сколько стоит так ослепнуть?» — сказал он.

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Мария Гейн
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