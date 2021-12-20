Министр туризма Крыма назвал некоторые отели региона опасными для жизни

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко обвинил некоторые гостиницы региона в несоответствии присвоенной им категории «звездности» и назвал их опасными для жизни. Об том он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, условия в ряде отелей, которым в ходе проверок присвоили три звезды, на самом деле могут представлять реальные угрозы жизни и здоровью гостей. Он подчеркнул, что во многих объектах размещения отсутствуют инструкции о мерах пожарной безопасности, нет планов эвакуации при пожаре, сигнализаций и системы оповещения.

Кроме того, Волченко пожаловался на состояние номеров в отелях. «Выявлены грязные матрасы, ржавчина, сломанная сантехника, плесень, сколотая плитка, оголенные провода в стене, пыль и насекомые в радиаторах и постельном белье!» — написал он.

По мнению главы ведомства, такие гостиницы были аккредитованы не профильными экспертами, а мошенниками. В заключении министр призвал россиян информировать его о нарушениях в личных сообщениях. «Нарушения классификации будут рассмотрены на профильной комиссии на этой неделе в Москве, а сложную и забюракратизированную процедуру привлечения к ответственности мошенников будем обсуждать с руководством Ростуризма», — добавил он.

Ранее в ноябре Волченко раскритиковал состояние трехзвездочных отелей в регионе. Прежде всего его возмутили грязные матрасы, порванные обои и душевые кабины с плесенью. «Больше разбирает злость, как наши псевдо-эксперты и горе-классификаторы повесили на эти объекты три звезды?! Сколько стоит так ослепнуть?» — сказал он.