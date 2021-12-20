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Газзаев рассказал о заинтересованности «Реала» в Дзагоеве

Экс-тренер ЦСКА Газзаев об интересе «Реала» к Дзагоеву в 2008-м: приехали и смотрели его
Алан Дзагоев

Алан Дзагоев. Carl Recine / Reuters

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев рассказал об интересе мадридского «Реала» к россиянину Алану Дзагоеву в 2008 году. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Приезжали представители «Реала» в 2008 году, когда мы играли в Кубке УЕФА и выиграли все шесть матчей. Они приехали и смотрели его», — вспомнил специалист. Он отметил, что испанцы хотели забрать Дзагоева через год или два.

По словам Газзаева, Дзагоев был уникальным футболистом с огромным талантом. «Я думал, что он будет одним из величайших игроков европейского и мирового футбола. То, что сегодня он до сих пор в ЦСКА — это не его уровень», — заявил экс-тренер.

Дзагоев выступает за московский ЦСКА с 2008 года. В текущем сезоне 31-летний полузащитник провел за красно-синих 17 матчей и сделал 3 результативные передачи. В составе клуба футболист трижды становился чемпионом России.

Дарья Коршунова
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