Названа отрасль с самым большим ростом зарплат в России

Больше всего зарплаты в России выросли в области информационных технологий (плюс 14 процентов по сравнению с 2020 годом, до 120 157 рублей). Эта отрасль названа в исследовании HeadHunter, передает РБК.

На втором месте по этому показателю — специалисты в недвижимости и строительстве (плюс 10 процентов, 115 216 рублей). Также рост доходов россиян превысил инфляцию в финансовом секторе, автомобильном бизнесе и непродовольственной торговле. Там зарплаты увеличились на 8 процентов за год.

По росту средних зарплат лидируют работники IT, они самые высокооплачиваемые. Средний заработок разработчиков ПО за год взлетел на 13 процентов, до 136 644 рублей. Заметный рост также у логистов — их зарплаты увеличились на 8 процентов, до 56 385 рублей. Рост в 8 процентов оказался у проектировщиков и у специалистов на производстве.

При этом суммарный рост дохода российских работников составил от 5,1 до 6,9 процента в зависимости от должностного уровня (среднее значение — 6 процентов). Это на 1,9 процента ниже прогноза ЦБ и Минэкономразвития.

Из-за нехватки работников многие российские компании вынуждены повышать зарплаты двузначными темпами, чтобы удержать сотрудников, рассказала ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина.