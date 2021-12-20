Рябков заявил о «самом большом должке» США перед Россией

У США перед Россией остался «самый большой должок» — Вашингтон все еще не научился воспринимать Москву как равноправного партнера. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает РИА Новости.

По словам дипломата, США до сих пор не осознают важность взаимоуважительного диалога с Россией. Рябков также заявил, что Белый дом должен договариваться с Кремлем на основе баланса интересов, а не выдвигая на передний план свои односторонние условия.

Ранее Рябков заявил, что США не откажут России в принятии инициатив по обеспечению гарантий безопасности в Европе. Однако, дипломат отметил, что Вашингтон обставит свое согласие односторонними условиями к Москве. Таким образом США постараются «перекинуть мяч» на российскую сторону.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты соглашений с НАТО и США по гарантиям безопасности в Европе. Инициативы содержат требования не рассматривать Москву в качестве противника, не создавать угрозы военной эскалации и отказаться от расширения НАТО на Восток. Также Россия предложила странам альянса не включать Украину в состав организации.