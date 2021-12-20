Автопилот Tesla проехал по смертоносной трассе

Электромобиль Tesla на автопилоте проехал по смертоносной трассе «Хвост дракона». Ролик с демонстрацией доступен на YouTube-канале CGP Grey.

Автор канала совершил заезд по трассе «Хвост дракона», используя систему Full Self-Driving. Расположенное на границе штатов Теннесси и Северная Каролина 18-километровое шоссе, которое имеет более трехсот поворотов, называют одной из самых опасных трасс США. «Хвост Дракона» привлекает внимание автогонщиков, на ней часто происходят ДТП.

Блогер запустил на машине автопилот и всю дорогу проехал с помощью встроенной системы управления. При этом автор — как и советует Tesla — весь путь держал руки на руле, чтобы при возникновении опасной ситуации взять управление на себя. YouTube-блогер заметил, что на протяжении всей поездки автомобиль держал свою полосу, самостоятельно маневрировал и реагировал на встречные транспортные средства.

В итоге автор без инцидентов доехал до конца трассы и вернулся обратно. Всю дорогу передвигавшаяся под управлением автоматизированной системы машина держала скорость в диапазоне 30-40 километров в час.

В начале декабря журналисты издания Gizmodo раскритиковали Tesla за возможность запуска видеоигр за рулем автомобилей. Авторы отметили, что водители могут пренебречь безопасностью и отвлечься на игры при управлении электрокаром.