Tesla раскритиковали за игры за рулем

Функция запуска видеоигр в салоне автомобилей Tesla может привести к ДТП. Об этом сообщает издание Gizmodo.

Журналисты издания раскритиковали Tesla за наличие функции, позволяющей запускать игры на основном смарт-экране автомобиля. Компания отмечает, что запускать видеоигры могут только пассажиры электрокара, однако ничто не мешает водителю отвлекаться на них во время движения. В качестве подтверждения авторы приводят видео с YouTube, на которых обладатели электрокаров запускают игры, находясь за рулем движущейся машины. «Ничто не мешает водителю обмануть систему безопасности и запустить игру», — подчеркнули специалисты.

В материале говорится, что развлекательные функции есть и в автомобилях других брендов: видео и игры часто могут выводиться на передний экран. Однако данная функция обычно выключается, как только машина начинает движение. Журналисты назвали игры за рулем опасными, так как, по данным Национального управления безопасностью движения на трассах (NHTSA), на отвлеченное вождение приходится 8,7 процента смертельных случаев в ДТП на дорогах США.

Авторы предположили, что в Tesla добавили функцию игр на будущее, когда машина будет двигаться в полностью автономном режиме. «Единственная проблема в том, что электрокары Tesla не полностью автономны — и даже близко», — отметили специалисты. Журналисты издания обратились к Tesla за комментарием, но не получили оперативного ответа.

В конце лета Национальное управление безопасностью движения на трассах США (NHTSA) начало расследование из-за нескольких ДТП с участием автомобилей Tesla на автопилоте. По информации агентства, в рамках расследования эксперты проверят 765 тысяч автомобилей.