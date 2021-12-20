Раскрыта оптимальная стоимость горнолыжного отдыха в Словении на Новый год

Эксперты туристической отрасли раскрыли оптимальную стоимость отдыха на горнолыжных курортах Словении на Новый год. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, по данным аналитиков, средняя цена недельной путевки с размещением в трехзвездочном отеле на курорте Марибор с вылетом из Москвы 27 декабря и питанием на базе завтраков составляет 142,4 тысячи рублей для двоих туристов. Размещение в гостинице категории четыре звезды обойдется чуть более чем в 155,3 тысячи рублей для двоих.

Семидневный тур для пары на курорт Краньска Гора будет стоить дороже — от 163 тысяч рублей. Отмечается, что в цену включен перелет и проживание в четырехзвездочном отеле с питанием.

Помимо горнолыжного отдыха в Словении пользуются популярностью лечебные путевки на оздоровительные курорты страны. Стоимость пакетного тура в Рогашку Слатину с авиаперелетом из Москвы на семь дней составляет от 141,4 до 188,6 тысячи рублей для двоих туристов.

Ранее в декабре российским путешественникам назвали самые бюджетные страны для горнолыжного отдыха на новогодние каникулы. Ими стали Болгария, Румыния и Сербия. Так, ежедневные расходы на проживание в трехзвездочном отеле в Болгарии в среднем составляют до 39 евро (3,2 тысячи рублей) на человека.