Сосед погибшего российского депутата рассказал о последней встрече с ним

Сосед погибшего депутата Магаданской городской думы Александра Крамаренко рассказал о последней встрече с ним. Его слова приводит РЕН ТВ.

Россиянин рассказал, что виделся с депутатом неделю назад. Мужчины поздоровались, при этом ничего странного в поведении депутата сосед не заметил. Новость о смерти Крамаренко стала большой неожиданностью для всех жильцов дома. По словам собеседника телеканала, депутат переехал в дом несколько лет назад.

«Он человек добрый, вежливый, открытый, казался всегда жизнерадостным, участвовал в дворовых мероприятиях, когда мы снег убирали после снегопадов, заказывали погрузчики. Мы действительно считали его жизнерадостным человеком», — рассказал сосед.

Ранее сообщалось, что Крамаренко покончил с собой. Сотрудники правоохранительных органов изучили записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что депутат несколько часов находился в здании один. Правоохранители не обнаружили предсмертной записки.

О смерти депутата Магаданской городской думы стало известно в понедельник, 20 декабря. По словам помощника руководителя областного управления Следственного комитета Андрея Макарова, ведомство рассматривает все возможные версии гибели политика — от самоубийства до противоправных действий в отношении погибшего.

В июне против депутата возбудили уголовное дело из-за того, что он выложил из почти двух сотен убитых гусей надпись «Чукотка 2021». Сам Крамаренко назвал снимок с убитыми птицами фотошопом.

