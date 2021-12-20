Названа причина смерти выложившего убитыми птицами надпись «Чукотка» депутата

Депутат Магаданской городской думы Александр Крамаренко, который выложил из почти двух сотен убитых гусей надпись «Чукотка 2021», покончил с собой. Такую причину смерти назвал источник РЕН ТВ.

По словам собеседника телеканала, сотрудники правоохранительных органов изучили записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что депутат несколько часов находился в здании один. Правоохранители не обнаружили предсмертную записку.

О смерти депутата Магаданской городской думы стало известно в понедельник, 20 декабря. По словам помощника руководителя областного управления Следственного комитета Андрея Макарова, ведомство рассматривает все возможные версии гибели политика — от самоубийства до противоправных действий в отношении погибшего. Уголовное дело из-за снимка Крамаренко было возбуждено в июне. Сам депутат назвал снимок с убитыми птицами фотошопом. Впервые фото было размещено в мае в сообществе охотников Сибири в Instagram, но впоследствии пост удалили.