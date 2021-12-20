Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Названа причина смерти выложившего убитыми птицами надпись «Чукотка» депутата

РЕН ТВ: депутат Крамаренко, выложивший убитыми гусями надпись «Чукотка», покончил с собой
Александр Крамаренко

Александр Крамаренко. Фото: Магаданская городская Дума

Депутат Магаданской городской думы Александр Крамаренко, который выложил из почти двух сотен убитых гусей надпись «Чукотка 2021», покончил с собой. Такую причину смерти назвал источник РЕН ТВ.

По словам собеседника телеканала, сотрудники правоохранительных органов изучили записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что депутат несколько часов находился в здании один. Правоохранители не обнаружили предсмертную записку.

О смерти депутата Магаданской городской думы стало известно в понедельник, 20 декабря. По словам помощника руководителя областного управления Следственного комитета Андрея Макарова, ведомство рассматривает все возможные версии гибели политика — от самоубийства до противоправных действий в отношении погибшего. Уголовное дело из-за снимка Крамаренко было возбуждено в июне. Сам депутат назвал снимок с убитыми птицами фотошопом. Впервые фото было размещено в мае в сообществе охотников Сибири в Instagram, но впоследствии пост удалили.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
В МИД России пригрозили НАТО военным ответом в случае дальнейшего давления
Оценены названные Всемирным банком риски для экономики России
Начался суд над убийцами кота из Северодвинска
В Киеве попытались сорвать концерт Басты
Названа причина смерти выложившего убитыми птицами надпись «Чукотка» депутата
В российском регионе за вакцинацию дадут сертификат в тренажерный зал
Бывший боец Bellator умер в 27 лет
В Москве продлили желтый уровень погодной опасности
Семья обнаружила в гробу отца тело незнакомца во время похорон
Тела трех пенсионеров нашли в частном доме в российском регионе
Определены районы Москвы с наибольшим ростом цен на апартаменты
В России начали закрывать алкомаркеты крупных сетей
В реестре Windows нашли опасный вирус
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter