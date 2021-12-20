Найдена самая дешевая съемная «трешка» Москвы

Аренда самой дешевой трехкомнатной квартиры в старой Москве обойдется россиянам в 45 тысяч рублей в месяц. К такому выводу пришли аналитики «ИНКОМ-Недвижимость» в своем исследовании, пишет «Российская газета».

«Трешка» площадью 60 квадратных метров находится на третьем этаже из девяти в панельном доме на улице Паустовского на юго-западе столицы. Все комнаты в квартире изолированные, балкон застеклен, а окна выходят во двор. В районе развитая инфраструктура, рядом есть торговый центр и спорткомплекс, а до метро «Ясенево» можно от дома дойти за пять минут.

На втором месте среди районов с недорогой съемной недвижимостью специалисты назвали Новогиреево на востоке Москвы. Там тоже нашли объект за 45 тысяч рублей в месяц, но с меньшей площадью — 55 квадратных метров. В квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома есть и смежные, и изолированные комнаты. До станции метро «Новогиреево» — пять минут пешком.

На третьем месте «трешка» в Чертаново Центральном на юге Москвы за 50 тысяч рублей в месяц. Она чуть дальше от метро, но больше по площади и с современным ремонтом. На четвертом месте 78-метровая трехкомнатная квартира в Новопеределкино (ЗАО) — за такой объект придется платить 53 тысячи рублей в месяц. Замыкает топ-5 дешевых «трешек» недвижимость в Коньково (ЮЗАО) — там квартира в 65 квадратных метров обойдется в 55 тысяч рублей в месяц.

Ранее районами с самым недорогим съемным жильем в Москве оказались Молжаниновский, Старое Крюково, Бирюлево Западное, Вешняки и Капотня. Арендная ставка за однокомнатную квартиру в этих частях столицы начинается от 25 тысяч рублей в месяц.