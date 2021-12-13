Названы районы Москвы с самым дешевым съемным жильем

Дешевле всего жилье в Москве можно снять в Молжаниновском районе. Его назвали самым доступным для аренды эксперты ЦИАН, сообщает «РБК».

Съем однокомнатной квартиры в Молжаниновском обойдется в 25 тысяч рублей в месяц. Вторым районом по доступности жилья в аренду стало Старое Крюково. Однокомнатная квартира здесь будет стоить 25,2 тысячи рублей в месяц. В декабре 2021 года арендная ставка однокомнатной квартиры в районах Старой Москвы составила в среднем 46,6 тысячи рублей в месяц. Эта сумма на 23 процента превышает показатели декабря 2020 года.

Руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов объяснил разницу в арендных ставках в разных районах Москвы состоянием жилищного фонда. «Некоторые районы столицы, расположенные за МКАД (Митино, Жулебино, Бутово), дороже, чем попавшие в рейтинг самых дешевых Бирюлево Западное, Вешняки и Капотня. Они практически полностью состоят из советских панельных домов, в них почти нет новостроек, что сказывается на ставке аренды сильнее, чем расстояние до центра города», — рассказал эксперт.

Ранее в декабре в «Яндекс.Недвижимости» назвали районы Москвы с самыми высокими арендными ставками. Дороже всего съем однокомнатной квартиры обойдется в Пресненском районе — средняя стоимость аренды здесь достигла 111 тысяч рублей за месяц.



