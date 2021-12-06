Определены районы Москвы с самым дорогим съемным жильем

Средняя стоимость аренды «однушек» в Пресненском районе Москвы достигла 111 тысяч рублей в месяц, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные сервиса «Яндекс.Недвижимость». Район возглавил рейтинг локаций столицы с самыми высокими ставками аренды жилья.

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На втором месте списка оказался район Хамовники, на третьем — окрестности Тверской улицы: в обеих локациях средняя ставка для однокомнатных квартир равна 90 тысячам рублей, определили аналитики. По их мнению, высокая стоимость аренды квартир в Пресненском районе объясняется активным пополнением предложения дорогими объектами в небоскребах «Москва-Сити».

По данным «Авито Недвижимость», в целом по Москве ставки аренды квартир за год увеличились на 31 процент. Только за последний квартал стоимость аренды выросла на 13 процентов, до 36 тысяч рублей за «однушку» и 55 тысяч за двухкомнатные варианты.

Эксперты объясняют рост ставок общим увеличением цен на рынке недвижимости, подорожанием стройматериалов, ростом зарплат рабочих, ставок по депозитам и ипотеке. Кроме того, на динамику ставок аренды повлияло сокращение объема предложения в ряде районов города.

Ранее выяснилось, что квартиросъемщики в крупных региональных центрах России готовы платить за съемное жилье в среднем по 24 тысячи рублей в месяц. Больше половины жильцов арендных квартир не хотели бы заключать договор найма с ежегодной индексацией ставок.