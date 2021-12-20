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Бывший соратник Зеленского прокомментировал слухи о его наркозависимости

Экс-глава офиса президента Украины Богдан: во Владимире Зеленском нет энергетики жизни

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Экс-глава офиса президента Украины Андрей Богдан прокомментировал слухи о том, что украинский лидер Владимир Зеленский употребляет наркотики. Об этом он высказался в интервью журналистке Наталье Влащенко. Видеозапись их беседы доступна на YouTube.

Богдан заявил, что во время своей работы в офисе президента он не уличал Зеленского в наркозависимости, однако сейчас, по его мнению, внешность и поведение главы республики сильно изменились.

«У него лицо другое. Если взять две фотографии — другой вообще человек. Это разговор другой, другая речь, слова, другая мимика. Мысли вообще другие. Он вообще другой. <...> У него нет энергетики жизни, он недоволен тем, что он делает», — объяснил бывший соратник украинского лидера.

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Богдан также обратил внимание на замедлившуюся речь Зеленского и связал это с тем, что президент перестал говорить искренне и начал задумываться «над каждым следующим своим словом».

Ранее Андрей Богдан напомнил, как в начале президентского срока Владимира Зеленского «вытаскивал в люди» главу республики и гулял с ним по Киеву. Он также рассказал, как украинский лидер ездил на его электромобиле Tesla и сломал колесо, и назвал за это президента козлом и сукой.

Богдан ушел в отставку в феврале 2020 года. Отмечалось, что причиной его увольнения стал личный конфликт с Зеленским. Позднее он поблагодарил главу государства за свою отставку и подчеркнул, что рад не иметь отношения к хаосу, в который президент Украины бросает страну.

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Алевтина Запольская
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