Зеленский призвал «не играться» с размещением ядерного оружия в Белоруссии

Россия, заявляя о возможности разместить ядерное оружие в Белоруссии, пытается запугать Украину, однако для Киева такая ситуация является привычной и не отличается от других «информационных атак» со стороны Москвы. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский, его слова цитирует «Интерфакс-Украина».

По словам политика, Украина уже много раз слышала о намерении России разместить ядерные боеголовки в разных частях света, в том числе и в Крыму, однако реальных действий за этим не последовало. «Я считаю, что такими вещами нельзя играться», — призвал Зеленский.

Он также счел, что в случае осуществления этих угроз украинские власти будут располагать точной информацией, где размещено это вооружение, и смогут предпринять меры для обеспечения своей безопасности.

В конце ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предложит российскому коллеге Владимиру Путину вернуть в республику ядерное оружие, если аналогичные системы появятся в Польше или других странах НАТО вблизи белорусских границ.

20 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Москва изучает «самые разные варианты» развития событий и оставляет за собой право «сбалансировать ситуацию» в случае продвижения ядерного оружия к российским границам.