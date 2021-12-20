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Песков ответил на вопрос о размещении ядерного оружия в Белоруссии

Песков назвал возможными разные варианты, комментируя вопрос о ядерном оружии в Белоруссии

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о перспективах размещении российского ядерного оружия в Белоруссии, передает РИА Новости.

«Ни для кого не секрет, что, безусловно, размещение различных видов вооружения у наших границ, которые могут представлять для нас опасность, потребуют принятия соответствующих шагов с тем, чтобы сбалансировать ситуацию. Здесь возможны самые разные варианты», — заявил Песков на просьбу журналистов прокомментировать слова главы МИД Белоруссии Владимира Макея.

Министр ранее сообщил, что Минск рассматривает возможность размещения на своей территории ядерного оружия при угрозе со стороны НАТО.

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В конце ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предложит российскому коллеге Владимиру Путину вернуть в республику ядерное оружие, если аналогичные системы НАТО появятся в Польше. На уточняющий вопрос, о каких системах идет речь, Лукашенко ответил: «То ядерное оружие, которое будет наиболее эффективно при таком соприкосновении».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал заявление Лукашенко предостережением Западу.

София Сарджвеладзе
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