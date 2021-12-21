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Россия произведет более тысячи самолетов

Министр Мантуров: в России планируется произвести более тысячи воздушных судов

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В России планируется произвести более тысячи воздушных судов до 2030 года, передает ТАСС заявление глава Минпромторга страны Дениса Мантурова, сделанное на правительственном часе в Госдуме.

«Знаковым событием для отрасли в уходящем году стало утверждение программы государственного гражданского заказа. До 2030 года наши предприятия должны построить более тысячи воздушных судов», — сказал министр.

По его словам, поставки ближнемагистрального пассажирского самолета Ил-114 должны стартовать в 2023 году.

В декабре «Военно-промышленный курьер» (ВПК) в публикации, получившей название «Страна падающих самолетов», написал, что 2021 год по количеству авиакатастроф для России стал рекордным. «За 11 месяцев произошла 31 авиакатастрофа — погибли более 100 человек», — посчитали в издании.

В августе Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) приостановила испытательные полеты опытного образца пассажирского самолета Ил-114 после крушения Ил-112В. Опытный образец новейшего российского военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел крушение 17 августа в ходе полета в Подмосковье. Инцидент произошел во время тренировочного полета. Все три члена экипажа погибли.

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Иван Потапов
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