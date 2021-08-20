Испытания Ил-114 остановлены после крушения Ил-112В

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) приостановила испытательные полеты опытного образца пассажирского самолета Ил-114 после крушения Ил-112В. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу корпорации.

«Необходимо проанализировать детали и обстоятельства произошедшего с Ил-112В, включая анализ объективных данных с бортового самописца. Поэтому испытательные полеты опытного самолета Ил-114, оборудованного схожей силовой установкой, некоторое время не будут проводиться», — заявили в ОАК.

В корпорации подчеркнули, что оба самолета оснащены двигателями ТВС117-СТ. 18 августа ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что в ОАК приняли решение «запретить перелет с аэродрома Жуковский в Кубинку самолета Ил-114-300 для участия в форуме». В корпорации опровергли это сообщение, заявив, что на тот момент подобных решений не принималось.

Опытный образец новейшего российского военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел крушение 17 августа в ходе полета в Подмосковье. Инцидент произошел во время тренировочного полета. Все три члена экипажа погибли. Причины случившегося выясняются. Одна из версий произошедшего — попадание масла в камеру сгорания.

