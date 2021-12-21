Оценена эффективность штрафов в борьбе с нелегальной арендой жилья

Эксперты назвали обеление 70 процентов рынка аренды жилья до 2030 года трудной, но достижимой задачей. Об этом сообщает «ТАСС».

Эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук оценил эффективность методов борьбы с нелегальной арендой жилья. По его мнению, штрафы не помогут достичь высоких показателей по обелению рынка аренды. Реформа будет успешной, только если регистрация сделок с недвижимостью будет удобной для граждан. «Поэтому платформа должна отвечать на вопрос: зачем это не государству, а гражданам? При этом реформа арендного жилья созрела — люди перестали знать тех, кто живет с ними на лестничной площадке или в подъезде», — рассказал Склянчук.

При этом член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский уверен, что вывести 70 процентов жилья из серой зоны можно и раньше 2030 года. Для этого платформу необходимо сделать удобной и понятной для пользователей. По мнению Якобувского, больше всего от реформы выиграют арендаторы, которые смогут зарегистрироваться по месту проживания.

Как сообщалось 21 декабря, правительство планирует вывести из серой зоны более 70 процентов рынка аренды жилья до 2030 года. Для достижения таких показателей Минстрой разрабатывает законопроект о создании государственной информационной системы (ГИС) по учету рынка арендного жилья.