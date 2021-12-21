Известный блогер раскрыл популярный обман в магазинах

Блогер Илья Варламов обвинил европейских ретейлеров в продаже ненужных товаров под видом экологичных. Об обмане потребителей он написал в своем Telegram-канале.

Варламов раскрыл популярный маркетинговый ход: европейские компании часто продают обычные товары как экологичные и помогающие спасению планеты. Блогер отметил, что покупатели чаще всего попадаются на подобные уловки и в итоге приобретают ненужные вещи. В качестве примера «эко-цирка» Варламов привел обычную бутылку за 20 евро, которую нашел на полке магазина.

Блогер напомнил, что самой экологичной считается вещь, которую не купили. «Лучший рюкзак, куртка, бутылка, стаканчик — тот, который не произвели. Сейчас стало модным разгонять потребление под видом защиты природы», — написал Варламов и добавил, что лучше купить кожаный портфель, который прослужит пять лет, чем якобы экологичный товар, который придется выкинуть через месяц.

Варламов также отметил, что мода на продажу товаров под видом экологичных пока не дошла до России, однако скоро то же самое начнет происходить и на полках отечественных магазинов. По мнению блогера, ненужные вещи потом окажутся на мусоросжигательных заводах или в русском лесу.

Ранее Варламов раскрыл способ заработка на искусственных елках. По его словам, в администрациях российских городов предпочитают именно искусственные елки, так как на них можно хорошо заработать. При этом Варламов подчеркнул, что массовая установка искусственных елей не связана с заботой о сохранности лесов.