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Среда обитания

Известный блогер раскрыл популярный обман в магазинах

Блогер Илья Варламов обвинил европейские компании в продаже ненужных товаров

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Блогер Илья Варламов обвинил европейских ретейлеров в продаже ненужных товаров под видом экологичных. Об обмане потребителей он написал в своем Telegram-канале.

Варламов раскрыл популярный маркетинговый ход: европейские компании часто продают обычные товары как экологичные и помогающие спасению планеты. Блогер отметил, что покупатели чаще всего попадаются на подобные уловки и в итоге приобретают ненужные вещи. В качестве примера «эко-цирка» Варламов привел обычную бутылку за 20 евро, которую нашел на полке магазина.

Блогер напомнил, что самой экологичной считается вещь, которую не купили. «Лучший рюкзак, куртка, бутылка, стаканчик — тот, который не произвели. Сейчас стало модным разгонять потребление под видом защиты природы», — написал Варламов и добавил, что лучше купить кожаный портфель, который прослужит пять лет, чем якобы экологичный товар, который придется выкинуть через месяц.

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Варламов также отметил, что мода на продажу товаров под видом экологичных пока не дошла до России, однако скоро то же самое начнет происходить и на полках отечественных магазинов. По мнению блогера, ненужные вещи потом окажутся на мусоросжигательных заводах или в русском лесу.

Ранее Варламов раскрыл способ заработка на искусственных елках. По его словам, в администрациях российских городов предпочитают именно искусственные елки, так как на них можно хорошо заработать. При этом Варламов подчеркнул, что массовая установка искусственных елей не связана с заботой о сохранности лесов.

Александра Мирошникова
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