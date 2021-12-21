Черчесов допустил возвращение в «Спартак»

Новый главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов признался, что допускает возвращение к работе в московском «Спартаке». Об этом он рассказал в беседе с журналистом «Чемпионат.com».

58-летний специалист отметил, что «абсолютно готов» вновь стать тренером красно-белых. Он также высоко отозвался о владельце «Спартака» Леониде Федуне.

20 декабря стало известно о назначении Черчесова на пост главного тренера «Ференцвароша». Также сохраняется вероятность, что параллельно специалист начнет работать у руля сборной Венгрии.

До этого Черчесов возглавлял сборную России. Он покинул команду после неудачного выступления на чемпионате Европы, когда россияне не сумели преодолеть групповой этап турнира. Его место занял Валерий Карпин.

Черчесов возглавлял «Спартак» в 2007-2008 годах. Вместе с клубом он стал серебряным призером чемпионата России.