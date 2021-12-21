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Чимаев ответил на вызов ветерана UFC

Боец MMA Хамзат Чимаев принял вызов Нила Магни и заявил о желании «съесть этого парня»

Фото: @khamzat_chimaev

Шведский боец смешанного стиля (MMA) Хамзат Чимаев в Twitter написал, что принимает вызов ветерана Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) американца Нила Магни.

Спортсмен обратился к президенту промоушена Дэйне Уайту с просьбой организовать этот поединок. «Дайте мне съесть этого парня», — заявил он о своем желании.

Магни неоднократно вызывал на поединок Чимаева. В декабре американец заявил, что еще в 2020 году был согласен на схватку с Чимаевым, который на тот момент не входил в рейтинг UFC. Он изменил мнение об оппоненте после его поединка с китайцем Ли Цзинляном в октябре 2021 года, когда швед чеченского происхождения вынудил соперника сдаться в первом раунде.

Чимаев одержал четыре победы и не потерпел ни одного поражения в UFC. Он провел три поединка за 66 дней, что стало рекордом организации. Магни выступает в UFC с 2013 года. Американец имеет на счету 25 побед при восьми поражениях.

Анастасия Борисова
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