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Спорт

Ветеран UFC выразил готовность подраться с Чимаевым

Американский боец UFC Нил Магни вновь вызвал на поединок Хамзата Чимаева
Нил Магни

Нил Магни. Фото: Jason Silva / USA TODAY Sports / Reuters

Американский боец полусреднего веса, ветеран Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Нил Магни вновь вызвал на поединок Хамзата Чимаева. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу MMAFightingonSBN.

«Мужик, я здесь. Давай устроим бой», — заявил Магни. Американец отметил, что еще в 2020 году был согласен на схватку с Чимаевым, который на тот момент не входил в рейтинг UFC.

Магни признался, что ранее не относился к Чимаеву всерьез. Но американец изменил мнение об оппоненте после его поединка с китайцем Ли Цзинляном в октябре 2021 года, когда швед чеченского происхождения вынудил соперника сдаться в первом раунде.

Ранее боем против Чимаева заинтересовался Конор Макгрегор. Ирландец допустил, что швед может стать его первым соперником после возвращения в октагон.

Чимаев одержал четыре победы и не потерпел ни одного поражения в UFC. Он провел три поединка за 66 дней, что стало рекордом организации.

Магни выступает в UFC с 2013 года. Американец имеет на счету 25 побед при восьми поражениях.

Дарья Коршунова
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