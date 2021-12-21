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Цены на газ в Европе подошли к рекордным

Биржевые цены на газ в Европе перешли отметку $1,8 тыс. за кубометр

Фото: Reuters

Стоимость газа на биржах Европы с начала торгов во вторник, 21 декабря, преодолела отметку 1,8 тысячи долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской площадки ICE.

В последние дни цены на топливо подошли к рекордным за всю историю, зафиксированным в начале октября (1937 долларов 6 октября). По состоянию на 11:05 они достигли 1809 долларов, на максимуме цена составляла 1829 долларов.

Выше 1,7 тысячи долларов стоимость топлива закрепилась накануне, 20 октября. Поводом для ускорения роста стало падение ветрогенерации в регионе и минимальная прокачка газа по газопроводу «Ямал-Европа».

С начала дня транзит через Польшу полностью остановился.

В январе «Газпром» забронировал только 21,6 процента предложенных мощностей в «Ямал-Европа» и отказался увеличивать поставки через Украину. Глава Оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины Сергей Макогон назвал такую политику шантажом Европы.

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Платон Щукин
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