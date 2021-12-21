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Виновником аварии с 20 машинами в Москве стал мужчина с галлюцинациями

Виновник аварии с участием 20 машин в Москве рассказал о галлюцинациях

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Устроивший массовую аварию в Москве мужчина рассказал о галлюцинациях, передает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД России.

Сразу после дорожно-транспортного происшествия стало известно, что мужчина находился под воздействием запрещенных веществ. Аварию он описал со словами «простое ДТП», которое привлекло слишком много внимания.

Массовое ДТП с 20 машинами произошло утром 21 декабря. Ford Explorer под управлением мужчины на скорости 100 километров в час протаранил машины перед съездом на Кутузовский проспект. Сразу после аварии виновник инцидента устроил драку с другими участниками дорожного движения. Он бросался на сотрудников МЧС, приехавших для ликвидации последствий ДТП.

В результате аварии пострадали два человека.

Ранее в Воронежской области произошла массовая авария с участием 12 автомобилей.

Марина Совина
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