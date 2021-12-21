Россиянка задумала лишить единственного жилья отца девяти детей

В Геленджике теща задумала отобрать единственное жилье у вдовца ее дочери. Мужчина остался жить в подаренном родственниками доме после смерти первой супруги и теперь с другой женщиной воспитывает там девятерых детей, передает Telegram-канал Mash.

Роман Ларин вместе со своей супругой Еленой построили дом в Голубой бухте, но решили обменять его на более просторный особняк ее родителей. Новую недвижимость женщина получила в дарственную, а свое жилище пара переписала на сестру-двойняшку Елены. Вскоре у супруги Романа обнаружили рак, и она скоропостижно скончалась. От первого брака у Романа осталось четыре дочери.

Два года россиянин самостоятельно воспитывал четверых детей и выплачивал кредит покойной супруги на машину. Затем он женился на вдове с пятью детьми Татьяне, и пара продолжила жить в подаренном бывшей тещей доме.

Однако пенсионерку такой расклад не устроил — она наняла адвокатов, чтобы лишить многодетного отца недвижимости. Женщина шантажирует Романа компроматом и угрожает уголовной ответственностью, если тот откажется освободить дом. Тем временем супруги утверждают, что полученное в обмен жилье пенсионерка и сестра покойной используют для дополнительного заработка. Они сдают дом мигрантам, которые привели недвижимость в безобразное состояние.

В октябре россиянка с 16 детьми чуть не осталась на улице из-за проблем с арендой квартиры. Как выяснили власти Нижнего Новгорода, женщина семь лет снимала у городской администрации квартиру нелегально. При этом власти решили отказать семье в коммерческом найме помещения. Решение по заключению нового договора найма решили перенести на следующий год.