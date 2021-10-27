Россиянке с 16 детьми пригрозили лишением единственной квартиры

Женщина, мать 11 приемных и 5 родных детей, рассказала о проблемах с жильем. Россиянка Веда Ливадонова рискует остаться с несовершеннолетними детьми на улице, так как ее выгоняют из квартиры, арендованной у муниципалитета незаконно. Подробностями ситуации, которая разворачивается в Нижнем Новгороде, поделилось издание «Нижегородская правда» 27 октября.

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Как выяснили власти города, женщина семь лет снимала у администрации квартиру нелегально. При этом власти решили отказать семье в коммерческом найме помещения. Это грозит тем, что россиянка может остаться без единственной квартиры. Если многодетной матери негде будет жить, то ей придется лишиться приемных детей. «Все должно быть оформлено правильно, даже это жестокое безумие», — цитирует Ливадонову издание.

В администрации Ленинского района города журналистам пояснили, что окончательное решение о расторжении договора коммерческого найма пока не принято. «Срок по договору найма квартиры, который был заключен в 2020 году, подошел к концу. Сейчас администрацией района проводятся ежегодные процедурные мероприятия для решения вопроса о заключении договора на новый срок», — ответили чиновники, подчеркнув, что вопрос находится на контроле мэрии.

Ранее коммунальные службы в городе Любани Ленинградской области оставили без света семью с пятью детьми. Многодетная мать пожаловалась, что работники сбытовой компании обрезали провода из-за крупных долгов по «коммуналке». За ресурсы начисляли около 20 тысяч рублей ежемесячно, при этом чиновники заявили, что семья относится к категории льготников по оплате ЖКХ.